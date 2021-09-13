Medipol Başakşehir maçının ardından (1)

Onur ATIŞ/ İZMİR ( Dha ) - Göztepe, Süper Lig'de evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde ederken, maç sonunda Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Göztepe'nin Sırp teknik adamı Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu.

İlk olarak basın toplantısına katılan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maça çıkarken ilk hedefimiz henüz puan alamamışken önce galibiyet almak bunu beceremiyorsak puanla dönmekti. Olumsuz gidişatı nispeten tersine çevirmek temel amacımızdı. Göztepe'de, teknik direktör değişikliğinin ardından enerji yükselmesi olacaktı. Bunu tahmin ediyorduk. Bütününe bakarsak maçın rakibimiz düşündüğümüze yakın bir enerji koydu. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Ancak bu oyuna yardım eden hakemi de özellikle söylemem lazım, berbat maç yönetti. Oyunun gidişatını faullerle durdurdu. Son 5 dakika bize uydurma fauller verdi, utanç verici bir durum" dedi.

AYKUT KOCAMAN: SON SANİYEDE GELEN FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Oyunu değerlendiren Kocaman, "Yeni antrenörün oyun tarzına baktık. Tahmin yapmaya çalıştık. Göztepe'nin baskı yapacağını biliyorduk. Bizim de sabırlı oyunla çıkış koridorunu bulmalıydık. İlk yarısı hakikaten mükemmele yakın bir oyun vardı. Öne geçmeyi başardık, kaleci İrfancan'ı geçmeyi başaramadık. Onu tebrik ediyorum. 3 net pozisyonu kurtardı. Farkı artıracak, direncini kıracak ortamı değerlendiremedik. Kendi adıma karşılaşmadığım bir durum yaşıyorum. 4 maçta 0 puan tarif edilir gibi değil. Bir türlü gol atamıyoruz. Bugünkü oyun üst seviyeye çıktı. Öne geçiyoruz, koruyamıyoruz. İlginç bir durum. İkinci yarıda Göztepe'nin hamleler yapacağını biliyorduk. Göztepe'nin o enerjisine biz karşılık veremedik. Çok kolay topu taşıdılar, çok kolay geldiler. Rakibi baskıyla geriye doğru itmeyi başaramadık. İkinci gol kaybettiğimiz toptan geldi. Son saniyede gelen fırsatları değerlendiremedik" yorumunu yaptı.

MAESTRO: BUGÜN İLKLERİN MAÇIYDI

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise "Bugün ilklerin maçıydı. İlk galibiyetimiz oldu, benim ilk galibiyetim oldu. Geri döndüğümüz bir maçı kazanmak çok iyi oldu. Maçın ikinci yarısında orta alana bir oyuncu fazla koyduk. Defansta inatçı ve baskılı oynadık. Yaratıcı bir oyuncuyu aldık. Doğru kararlardı. Oyuncumuz Murat Paluli'nin sakatlığının ciddi olduğu söylendi, ancak net bir bilgi veremiyorum" ifadelerini kullandı.