Medipol Başakşehir maçının ardından
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Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir maçının ardındanİSTANBUL DHASüper Lig'de 2019-2020 sezonu 34'üncü ve son haftasında Kasımpaşa'nın şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında konuştu.

26.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:03

Medipol Başakşehir maçının ardından

İSTANBUL DHA

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34'üncü ve son haftasında Kasımpaşa'nın şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında konuştu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk olarak şunları söyledi;

Bütün oyuncularımızı görmek istiyorduk. Uzun süre oynamayan daha az süre alan oyuncularımız vardı, bugün onları görmek istedik, onlara forma verdik. Sıcak da bir hava vardı. Bu havada oyuncularımızın performanslarını gerçekçi değerlendiremeyiz. Kaptırdığımız toplardan 3 gol yedik, birçok pozisyon verdik. İdeal kadroya dönünce 3-2'yi yakaladık, berabere de bitirebilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüz.

Buruk, sahaya çıkarken Kasımpaşalı oyuncuların kendilerini alkışlarla karşılamasıyla ilgili olarak ise, Kasımpaşa Kulübünün bizi

karşılaşması, sahaya çıkarken alkışlaması, çiçek vermesi, iki dost kulübün yakınlığı bizi sevindirdi. Futbol adına çok değerli. Galibiyetinden ve bu sene ikinci devredeki başarısından ötürü Kasımpaşa'yı kutluyorum, onları alkışlıyorum. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel şekilde ağırladılar diye konuştu.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, son 12 haftada en çok puan toplayan takım olduklarını ifade ederek, Medipol Başakşehir'i şampiyonluklarından ötürü kutluyorum. Yönetimlerini, başkanlarını ve Okan hocayı özellikle tebrik etmek istiyorum. Biz iyileri hep dışarıda arıyoruz ama çok uzaklara gitmeye gerek yok. Başakşehir, istikrarın, vizyonun ve misyonun neler getirebileceğini net bir şekilde gösterdi. Son 3-4 sezonda son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. İnandıklarıyla devam ettiler ve bu sezon şampiyonluğu elde ettiler. Gerçekten herkesin örnek alabilmesi gereken bir süreci gösterdiler şeklinde konuştu.

Kasımpaşa ile sözleşmesinin bugün bittiğini vurgulayan Çapa, Sözleşmemiz sezon sonuna kadardı, bugün itibarıyla bitti. Biz burada belirli bir takım inşa ettik ve oyun felsefesi yerleştirdik. Tercihimiz önce mutlaka Kasımpaşa olur ama bugüne kadar gelecek sezonla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kasımpaşa ile görüşmeden kimseyle görüşmeyeceğiz dedi.

Medipol Başakşehir maçının ardından

Kaynak: DHA

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