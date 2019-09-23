Medipol başakşehir maçının ardından

23.09.2019 23:53

Abdullah Avcı: Takım bize mesajları veriyor

"Biz gemiyi limana yanaştırırız"

Okan Buruk: Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı

Ali DANAŞ/ - Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasının ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın oyunundan iyi mesajlar aldığını söyleyerek, "Rakip 4-5-1 düzeninde bizi karşıladı. 2 genç oyuncumuza adam odaklı oynadılar. Rakibe pozisyon vermedik ilk yarı. İkinci yarı da böyle devam etmemiz gerekiyordu. Kenarda kaybettiğimiz toptan rakip öne geçti. Sonra oyunda mesafeler bizim adımıza uzamaya başladı. Bugün Atiba, Burak, Douglas ve Necip ilk defa oynadı. Maç eksikleri olan oyuncular. Gökhan ve Necip stoper oynadı. Necip sert ve agresifti. Gökhan iyi oynadı. Oyun rakibin öne geçmesiyle, mesafelerinin uzaması bizi kötü etkiledi. Topu rakibe verirsen, geriye koşarsan fizik olarak eksik oyuncu grubu bunu kaldıramaz. Burak hazırlık maçı oynamadı. İki sakatlık sonrası sabah gelip oynamak istediğini söyledi. Fedakarlık yaptı. Daha sonra tribünün desteği ile beraberliği yakaladık. Takım bize mesajları veriyor. Bugün 5'inci hafta 5 puan dışarıdan hoş gözükmüyor olabilir. Zorlukları bilerek geldik. Hiçbir yer gül bahçesi değil. Beşiktaş taraftarı takımına destek olmaya devam etsin. Yarışın içinde olan bir takımız. Bir rakip ile 5 diğeriyle 3 puan var aramızda. Oyun bize iyi mesajlar veriyor. Oyuncular da bizler de inanıyoruz. Umarım kısa sürede bu reaksiyonu alırız" dedi.

ABDULLAH AVCI: BİZ GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRIRIZ

Siyah beyazlı taraftarlar tarafından tarafından protestolara maruz kalmalarına değinen Avcı, şöyle konuştu: "Oyuncularla bunu konuşmadım. Oyuncular son 15 dakika reaksiyon verdiğine göre tribünden etkilenmedi diye düşünüyorum. Biz gemiyi limana yanaştırırız. En ufak sıkıntı yok. Bu 5 haftaya bütün bakalım. Sakatlıkları, kırmızı kartlar. Büyük puan farklar yok. Bugün Beşiktaş bu ligin dominant oyununu oynar. Burak'ın gelmesiyle rakip arkasına koşumuz daha çok olacak. Bu takım mesajı bana veriyor. Bu sistemi oyunculara 'kullanacaksınız' demedim. Oyunun içinde değişik formasyonlar vardı. Oyuncularımla sunum yaptık, paylaşım. Sağlıklı geri dönüşler adlık. Üst üste birkaç galibiyet almamız lazım. Bu takım mesajı veriyor."

"GELİŞEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Zor bir takıma karşı oynadıklarını ve oyunculara sahip çıkılması gerektiğini kaydeden deneyimli teknik adam, "Bugün oynadığımız takım kaliteli bir takım. Bizim takımız da bir değişim içinde. 5 puan toplayan düşme hattı diyorsanız 10 puan toplayana da şampiyon demememiz lazım. Ben sadece son iki sene şampiyonluğa oynadım eski takımımla. Son haftalarda kaçırdık. Şu an daha 29 hafta var önümüzde. Gelişerek devam edeceğiz. Oyuncularımız fedakarlıkları da var. Oyuna ve oyunculara biraz sahip çıkmaya devam edelim. Bugün 10 puanımız olsa 'şampiyon' diyecekler ama o da doğru değil. Taraftarlarımız destek olmaya devam etsin. Biz bir oyunu geliştiriyoruz. Oyunumuzu tasvip etmiyorlarsa ne istiyorlar merak ediyorum. Ama biz kendi oyunumuzu geliştiriyoruz. Bu hemen olmaz. Bu oyun konsolu değil" diyerek sözlerini noktaladı.

OKAN BURUK: PENALTIYI NASIL DOĞRU VERDİYSE, KIRMIZI KARTI DA VERMEK ZORUNDAYDI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise şöyle konuştu: "İlk yarıda iki takım da kalitesinin altında kaldı. İkinci yarı daha önde oynadık. Golü bulduk, ikinci ve üçüncü golün fırsatlarını da yakaladık. Maç elimize geldi ama bunu net bir şekilde değerlendiremedik. Daha sonra yaptığımız bir hata ve kolay penaltıyla maç berabere sonuçlandı. Maçı kazanmaya yakın taraftık ama ikinci golü bulamadık" dedi.

Çok kötü bir hakem performansı izlediklerini söyleyen Buruk, "İlk yarının sonundaki pozisyon çok üzücü. Hakemin pozisyonun üzerine yatması, herkesi içeri sokmaya çalışması çok üzücüydü. Böyle bir şeyi yapmaya hakkınız yok. Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı. Hakem için de üzücüydü, o da zor bir gün geçirdi. Üzerindeki baskıdan dolayı kırmızı kartı veremedi diye düşünüyorum. VAR diye bir sistem var. Yan hakemin görmesine ne gerek var. Bakıp kırmızı kartı vermeleri gerekirdi" dedi ve basın toplantısını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah Avcı'nın açıklamaları

Okan Buruk'un açıklamaları

Kaynak: DHA