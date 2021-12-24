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Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:

25 ARALIK CUMARTESİ

13: 30 Kasımpaşa  - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)

16: 00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16: 00 Galatasaray  - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)

19: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir  (Halil Umut Meler)

26 ARALIK PAZAR

13: 30 Çaykur Rizespor  - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)

16: 00 Göztepe - Adana Demirspor  (Atilla Karaoğlan)

19: 00 Fenerbahçe  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

27 ARALIK PAZARTESİ

20: 00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)

20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)


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