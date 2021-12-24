Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:
25 ARALIK CUMARTESİ13: 30 Kasımpaşa - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)16: 00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)16: 00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)19: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)26 ARALIK PAZAR 13: 30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)16: 00 Göztepe - Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)19: 00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)27 ARALIK PAZARTESİ 20: 00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)- İstanbul
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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