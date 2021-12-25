Medipol Başakşehir maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzon spor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yaptı.

Medipol Başakşehir'de ise, sakatlığı nedeniyle Tolga Ciğerci ile kart cezalısı olan Ömer Ali Şahiner zorlu karşılaşmada forma giymeyecek.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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