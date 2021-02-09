Medipol Başakşehir maçından notlar

-Sarı-lacivertlilerde 7 değişiklik

-Fenerbahçe'de 4 eksik

-Mesut Özil yedek-Başakşehir'de 11 eksik-Nihat Özdemir ile Şenol Güneş tribünde

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 45'te başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan Galatasaray debisine göre 7 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Galatasaray maçında 11'de görevlendirdiği; Altay, Serdar, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Osayi-Samuel, Nazım Sangare'yi yedek soyundururken, Harun, Gökhan, Lemos, Sinan, Ferdi, Thiam, Cisse'ye görev verdi. Erol Bulut, Başakşehir maçına şu 11'le çıktı: "Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse."FENERBAHÇE'DE 4 EKSİKSarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Tisserand, Gustavo, Pelkas ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir maçında görev alamadı.DERBİDE GÖREV ALAN 7 İSİM YEDEK SOYUNDUSüper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray ile mücadele eden Fenerbahçe'de 7 isim Başakşehir maçında yedek soyundu. Erol Bulut, Altay, Serdar, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Osayi-Samuel, Nazım Sangare'ye Başakşehir maçında yedekler arasında yer verdi. Bu oyuncuların yerlerine ise Harun, Gökhan, Lemos, Sinan, Ferdi, Thiam, Cisse görev aldı.GÖKHAN GÖNÜL 11 MAÇ SONRA 11'DESarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 11 maç sonra 11'de yer aldı.Kupada Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Gönül en son ligin 12'nci haftasında oynanan Malatyaspor maçında görev almıştı.MESUT ÖZİL YEDEKFenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı. Maç eksiği bulunmasından dolayı teknik direktör Erol Bulut'un son 2 lig maçında yedek soyundurduğu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı.BAŞAKŞEHİR'DE 11 EKSİKMedipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına 11 eksikle çıktı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edin Visca, Chadli, Aleksic, Caiçara, da Silva, Mehmet Topal, Boli Bolingoli-Mbombo, Hasan Ali, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir ve Tolga Ciğerci Fenerbehçe karşılaşmasında forma giyemedi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise mücadeleye şu 11'le başladı: "Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Fernandes, Demba Ba."NİHAT ÖZDEMİR İLE ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEFenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ZTK çeyrek final maçını TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN