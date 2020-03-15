Medipol Başakşehir maçından notlar Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Btc Turk Yeni Malatyaspor maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, sağ bekte Serkan'ın yerine Pereira'ya, savunmada ise Hüseyin'in yerine da Costa'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme'nin yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

MAÇ ÖNCESİ STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİTrabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.TARAFTARLAR TESİSERE AKIN ETTİTrabzonspor taraftarları, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladı. Taraftarlar daha sonra stadyuma kadar konvoy eşliğinde takıma destek verirken, bir grup taraftar da stadyum güzergahında takım otobüsünü meşalelerle karşılayarak stadyuma uğurladı.TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİTrabzonsporlu taraftarlar, seyircisiz oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de şampiyonluk kupası da yer alırken, 'Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir', 'Şampiyonluk çok uzak değil', 'İnan o güzel günler bizim' ve 'Fırtınam, felaketim, hasretim' yazılı pankartlar açıldı.YÖNETİM KURULUNA KOTABu arada koronavirüs önlemleri kapsamında maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verilirken, bir çok kişi stadyuma alınmadı.SORLOTH'A ÖZEL MOTİVASYON MARŞITrabzonspor'da Btc Turk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavinin ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Alexander Sörloth'un talebi doğrultusunda müsabaka öncesi stadyumda Norveç dilinde motive edici bir marş(şarkı) çalındı.FUTBOLCULAR SAHAYA PANKART İLE ÇIKTIBu arada karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları sahaya 'Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale' pankartıyla sahaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Trabzonsporlu taraftarların takımı stadyuma uğurlama görüntüleri



Kaynak: DHA