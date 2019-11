Medipol Başakşehir maçından notlar

22.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:34

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Terim'den 3 değişiklik

Okan Kocuk ilk kez kaledeBuruk 2 ismi değiştirdiHarry Kewell'a plaketU19'da kazanan GalatasarayŞehit öğretmenler unutulmadı

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz üstlendi. GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYORGalatasaray, Medipol Başakşehir karşısına sakatlarından dolayı eksik bir kadroyla çıktı. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlıklardan dolayı oyuncularından faydalanamayan teknik direktör Fatih Terim, diğer sakat oyuncuları Radamel Falcao ve Florin Andone'nin yanı sıra geçen sezondan bu yana tedavi süreci süren Emre Akbaba'yı da Başakşehir'e karşı kullanamadı.TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklardan dolayı ilk 11'i kurmakta güçlük çekti. Deneyimli teknik adam, Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıkan Muslera, Luyindama ve Andone'yi sakatlıklarından dolayı kadroya alamadı. Terim, Medipol Başakşehir karşısında Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Luyindama'nın yerine Donk ve Andone'nin yerine Babel'e şans vererek başladı.Galatasaray sahaya; Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Adem Büyük ve Babel ilk 11'iyle çıktı.OKAN KOCUK İLK KEZ KALEDEGalatasaray'ın sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Hazırlık maçlarında süre alan 24 yaşındaki file bekçisi, yeni takımıyla ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.BURUK 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının ligin 11'inci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inden 2 ismi değiştirdi.Buruk, Ankaragücü maçında ilk 11'de şans tanıdığı Gulbrandsen ve Berkay Özcan'ın yerine Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.Medipol Başakşehir sahaya; Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci ve Crivelli ilk 11'iyle çıktı.HARRY KEWELL'A PLAKETGalatasaray'ın bir dönem formasını giyen eski futbolcu Harry Kewell'a maç öncesi forma ve plaket takdimi yapıldı. Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Kewell'a kulübün 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından plaket ve sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde giydiği forma numarası olan 19 numarayı taşıyan forma hediye edildi. Kewell, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuyu alkışladı.U19'DA KAZANAN GALATASARAYGalatasaray, U19 Elit Gelişim Ligi'nde bugün Medipol Başakşehir'i konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakayı sarı kırmızılı takım 3-0'lık skorla kazandı.ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADIGalatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın da isminin yer aldığı, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankartı açtı.



Kaynak: DHA