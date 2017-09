Medipol Başakşehir - Ludogorets Razgrad Maçının Ardından

Abdullah Avcı: "Kazanma alışkanlığımız olduğu için beraberlikler üzüyor"



"Emre çok yük aldı"



Dimitrov: "Marcelinho ve Misidjan olsa farklı olurdu"



"Hoffenheim maçını kazanırsak bir şansımız olacak"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Ludogorets ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Bir geçiş takımına karşı oynadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Oyuna başlarken 17 dakikada 30 saniyenin üzerinde topa sahip olduk. Bu bölümde yüzde 70'e yakın topa sahip olduk. Ondan sonra topu kaybetmeye başladığımızda bizim üzerimize gelemeye başladılar. İkinci yarıda biraz daha rakip sahada oynamaya çalıştık. Oyunun genelinde topa yüzde 63 sahip olduk. Rakipten iki katı fazla topa sahip olduk. Daha fazla mesafe kat ettik. Çok fazla pozisyona giremedik. Biz daha fazla şut attık. Çok net bulduğumuz pozisyonun ardından golü yiyorduk. Burada 5 maç daha var. Kaybetmemek her zaman önemlidir. Rakibimiz 6 senedir Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde oynayan bir ekip. Buradan olumlu anlamda çıkaracağımız önemli şeyler var. Olumsuzluklar da var. Bunları Braga deplasmanı öncesi açacağız" dedi.



"KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZ OLDUĞU İÇİN BERABERLİKLER ÜZÜYOR"



Medipol Başakşehirli oyuncuların, soyunma odasında final kaybetmiş gibi üzgün olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Yarış devam ediyor. Kazanma alışkanlığını kazandığımız için bazen beraberlikler bile üzebiliyor. Her zaman puan puandır. Böyle bakmak lazım. Zamanımız dar. 2,5 gün sonra ligimizin değerli takımı Trabzonspor ile oynayacağız. Ligimize dönmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"EMRE ÇOK YÜK ALDI"



Mahmut Tekdemir'siz orta sahanın performansı hakkında konuşan Avcı, "Orta sahada merkezde Emre çok yük aldı. Çok organizasyon yapmaya çalıştı. Gökhan, oyunun iki bölümünde iyi oynadı. Mahmut değerli oyuncu. 3 senedir Emre ile oynuyorlar. Bugün orta sahada olumsuz bir şeyin olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



DİMİTROV: "MARCELİNHO VE MİSİDJAN OLSA FARKLI OLURDU"



Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov da maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Başakşehir'in gücünü bildiklerini söyleyen Dimitar Dimitrov, "Bizim istediğimiz maçı kazanmaktı. Maça güvencesiz başladık. O dakikalarda inisiyatif karşı tarafındı. 12 ile 25 dakikası arasında karşılaşmaya girdik. O zaman kaleye 4 tane şut attık. İlk yarının sonuna doğru maç eşit şekilde devam etti. İkinci yarının başında bizim net pozisyonumuz oldu. Paulo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ondan sonra oyun kalitesi düştü. Bizim futbolcularımızda fizik açısından düşmeler başladı. Sonra savunmada iyiydik. Sonunda gücümüz tükendi. Marcelinho ve Virgil Misidjan olsaydı farklı olurdu. Bu sonuç doğaldır" dedi.



"HOFFENHEİM MAÇINI KAZANIRSAK BİR ŞANSIMIZ OLACAK"



Gruptaki şansları üzerine konuşan Dimitrov, "Şansımızın ne olduğunu söylemem zor. Hoffenheim, Braga ve Başakşehir hızlı takımlar. Benim için önemli olan Hoffenheim ile evimizdeki maç. O maçı kazanırsak gruptan çıkmak için iyi bir şansımız olacak. O maç bizim için başlangıç olacaktır" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Abdullah Avcı açıklamalar



-Dimitar Dimitrov açıklamalar



-Detaylar



Serhan TÜRK / İSTANBUL,