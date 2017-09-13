Medipol Başakşehir, Ludogorets Maçına Hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında evinde oynayacağı Ludogorets karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.



Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışmalarını ile devam etti. İdmanın kapalı bölümünde ise turuncu-lacivertliler, Ludogorets maçının taktiğine çalıştı. Öte yandan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da antrenmanı takip etti. Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu ile de saha kenarında kısa bir konuşma yaptı.



Antrenmanda elinden sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir düz koşu çalışması gerçekleştirdi. - İSTANBUL