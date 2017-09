Medipol Başakşehir-Ludogorets Maçına Doğru

Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in çok güçlü bir takım olduğunu ve beraberliğin de kendileri için iyi bir skor olabileceğini söyledi.



Bulgar teknik adam, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Svetoslav Dyakov ile katıldı.



Dimitar Dimitrov, Medipol Başakşehir'in birçok maçını izlediklerini ve rakipleri hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Rakibimiz çok güçlü bir takım. Büyük takımlarda oynamış çok önemli futbolcuları var. Geçtiğimiz yıl az kalsın Süper Lig'de şampiyon olacaklardı, şanssız bir şekilde şampiyonluğu kaçırdılar. Hepsini saymayalım Adebayor, Emre gibi futbolcuları var. Bizim için zor bir maç olacak, çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Tecrübemize güveniyorum. Ben her maç öncesinde şanslarımızın yüzde 50-50 olduğuna inanıyorum. Kayıp bekleyen bir antrenör yoktur, her antrenör galibiyet beklemektedir. Ben de bunun dışında biri değilim. Yarın çok zor bir maç bizi bekliyor. Bizim planımızda beraberlik de var, onu da iyi bir skor olarak kabul ediyoruz."



Medipol Başakşehir'in, Atiker Konyaspor ile Süper Lig'de oynadığı maçı canlı olarak izlediklerini belirten Dimitrov, "Ben birkaç isim belirttim ama rakibimizin tüm oyuncularını tanımaktayız. Konyaspor maçında canlı olarak da izledik. Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz." dedi.



Yarınki maçta Medipol Başakşehir'in taktiğine göre bir taktik belirleyeceklerini aktaran Bulgar teknik adam, "Biz taktiğimizi karşı tarafın taktiğine göre yapacağız. Kafamızdaki taktiği uygulamak için kendi futbolcularımıza güvenmemiz gerekiyor. Rakip takım çok hızlı. Bizim de takımımızda problemlerimiz var. Marcelinho'nun cezası bulunuyor. Ondan faydalanamayacağız. Ama ben takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Dimitrov, grubun favori takımlarının sorulması üzerine ise "Bence grubumuz, Avrupa Ligi'nin en güçlü gruplarından bir tanesidir. Bana göre, Hoffenheim ve Başakşehir grubun öne çıkan takımları. Zor bir grup ama her takımın şansı var." diye konuştu.



Dyakov: "Caicara'yı yenmek istiyorum"



Ludogorets'in orta saha oyuncularından Svetoslav Dyakov da güçlü bir takımla zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.



Dyakov, Medipol Başakşehir'in daha önce oynadıkları maçlarda gücünü ortaya koyduğunun altını çizerek, "Bizi ne beklediğini çok iyi biliyoruz, Avrupa'da kolay maç yoktur. İki eşit güçte takımın karşılaşacağına inanıyorum. Yarın stattaki ortamın sonucu etkileyeceğini ise düşünmüyorum." dedi.



Dyakov, Medipol Başakşehir forması giyen eski takım arkadaşı Caicara hakkında ise "Caicara için mutluyum, çok iyi bir futbolcu ve iyi bir arkadaşımdır. Ama yarınki maçta Caicara'yı yenmek istiyorum." şeklinde konuştu.