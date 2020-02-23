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Medipol Başakşehir liderlik için Rize deplasmanında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

23.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:56
Medipol Başakşehir liderlik için Rize deplasmanında

Medipol , Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak.

Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.

Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Robinho'nun da forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
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