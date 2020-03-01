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Medipol Başakşehir liderlik için Gaziantep FK karşısında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

01.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 08:54
Medipol Başakşehir liderlik için Gaziantep FK karşısında

Medipol , Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında FK ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir 'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turuna kalan ve ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi de galip bitirmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatacak.

Gaziantep FK'nin ise geride kalan 23 hafta sonunda 31 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Crivelli dönüyor

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Enzo Crivelli, Gaziantep FK karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Alexandru Epureanu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Epureanu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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