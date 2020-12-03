Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından

03.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:03

Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Leipzig'e 4-3 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maça kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Leipzig'e 4-3 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maça kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimiz maça daha iyi başladı. Çıkardığım kadroyla rakibe önde baskı yapıp, hücumda üretken olmayı düşünüyorduk ama birkaç oyuncunun kötü oyunu takımı etkiledi. Rakibimize net pozisyonlar verdik. Gol olacak pozsiyonlar gol olmadı, gol olmayacak pozisyon gol odu. İlk yarı sonunda attığımız gol ikinci yarı bizi maçta tuttu. İkinci yarıdaki performansımızın sebebi, oyuncu değişiklikler ile performansımız ve ilk yarı sonunda farkı bire indirmemiz. İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık. Rakibimiz çok kaliteli bir takım ve bizden daha çok pozisyona girdi. Son dakikada yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok keyifli bir maç oldu. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, son maçlarda çok gol yemeleriyle ilgili olarak ise "Çok da gol attık çok da gol yedik. Yediğimiz gollerde takım savunması tabii ki önemli ama bireysel hata veya son maçlarda karşılaştığımız penaltı ve VAR kararları oldu. Türkiye Ligi'nde kötü yediğimiz goller oldu. Doğru buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok fazla antrenman yapacak vaktimiz de yok. Bunu çözmek için gayret edeceğiz. Ofansif oynamayı düşünen bir takımız. Dört gol yedik ama Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine de 3 gol attık. Ofansif oyunumuzu devam ettireceğiz ama defansımızı da biraz daha düzelteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Maça Berkay ile başladınız. Mahmut'u ilk 11'e almamanızı bir hata olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Üç gün önce Mahmut oynadı, bugün de Berkay ile başladık. Maç maç oyuncularımızı değiştireceğiz. Kazandığımız Manchester United maçını Berkay ile kazanmıştık. O zaman herkesin övgüsünü alırken, bugün farklı yaklaşılabilir. Futbol sonuç oyunu. Özellikle ülkemizde. Sonucu alan takımlar başarılı oluyor, sonucu alan hoca doğru 11'ler çıkarmış oluyor. Maç öncesinde birçok değişkenler oluyor. Hangi oyuncu hazır, bunları da doğru bilmek gerek. Her oyuncumuzu kullanacağız, çünkü çok fazla maç var. Her oyuncumuzu maç maç değerlendireceğiz. Bugün Epureanu ile başlamadık, sonraki maç onunla başlayabiliriz. Çok geniş bir kadromuz var, tüm oyuncularımız iyi oyuncular."

Okan Buruk, son olarak üç gol atan İrfan Can Kahveci'nin performansıyla ilgili olarak ise "İrfan'ın özellikle ikinci yarıda iyi oynadığını düşünüyorum. İlk yarıda kötü oyun içinde o da kayboldu. Yalnızca attığı gollerde değil benim için takım savunmasına katkı yapması, ikili mücadelelere girmesi de önemliydi. İrfan toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilecek bir oyuncu. İkisini de doğru oynarsa Avrupa'da önemli bir takıma gider, diğer Türk oyuncular gibi. İnşallah İrfan'ın gelişimini ve bugünkü gollerini bundan sonra da devam ettiririz. İnşallah onu Avrupa'da sahne alan iyi bir Türk oyuncu konumuna getiririz." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

İlgili Haberler

Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir'in rakibi Almanya temsilcisi Leipzig İstanbul'a geldi istanbul havalimanı,Leipzig,
Medipol Başakşehir'in rakibi Almanya temsilcisi Leipzig İstanbul'a geldi istanbul havalimanı,Leipzig,
Medipol Başakşehir - RB Leipzig maçından kareler -2-
Medipol Başakşehir - RB Leipzig maçından kareler -2-
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Ivana Sert Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Şenol Güneş Gökhan Gönül Yılmaz Vural Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 01:03:44. #1.15#
title