Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır

01.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:34

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Almanya'nın Leipzig ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Almanya'nın Leipzig ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal da takımla çalıştı. Tedavisi ülkesi Brezilya'da süren Junior Caiçara ise antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir ile Leipzig arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır
Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır
Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır
Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

İlgili Haberler

Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı
Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı
Medipol Başakşehir, Manchester United'a 4-1 yenildi
Medipol Başakşehir, Manchester United'a 4-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Halife Hafter Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Orhun Ene Ersun Yanal Samet Aybaba Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:23:18. #1.14#
title