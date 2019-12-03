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Medipol Başakşehir, kupada Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maça hazır

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

03.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:06
Medipol Başakşehir, kupada Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maça hazır

Medipol , Ziraat 'nda yarın deplasmanda Hekimoğlu ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için bugün Trabzon'a gidecek.

Bu arada Medipol Başakşehir'in bugünkü antrenmanın ziyaretçileri de vardı. Dünya Engelliler Günü'nde, Üç Ufuk Çizgisi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri idmanı izledi. Teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Gökhan İnler, Robinho ve Aziz Eraltay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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