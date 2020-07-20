Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
20.07.2020 01:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:36
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA