Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.
12.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:16
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir