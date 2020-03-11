Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru - Okan Buruk/Aleksic
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Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru - Okan Buruk/Aleksic

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli takım hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

11.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:57
Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru - Okan Buruk/Aleksic

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli takım hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına oyuncusu Danijel Aleksic ile katılan Okan Buruk, "Hem bireysel olarak bizim hem Başakşehir takımı hem de ülkemiz için çok önemli ve değerli bir karşılamaya çıkıyoruz. Bunun dönüş ayağını da aynı şekilde düşünerek bu maça hazırlanıyoruz. Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek. Hem Başakşehir tarihi için hem de uzun zamandır Avrupa'da başarı yakalayamayan Türk futbolu için bu maçın çok değerli olduğunu biliyoruz. En iyi şekilde hazırlandık, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz kazanmak. Gol yemeden kazanırsak bizim için önemli bir galibiyet olacak." ifadelerini kullandı.

Buruk, yarın oynanacak mücadeleye kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmesinin yanı sıra tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak olmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Borussia Mönchengladbach ve Sporting maçlarından sonra da bunu yaşadık. Formalarını çıkartıp herkesin Başakşehir'i desteklediği, formalarını giyerek tribünlere geldiği, birlikteliğin çok güzel ortaya koyulduğu bir ortamda maça hazırlanıyoruz. Yarın hem stat dolu olacak hem de ülkemizin önemli spor adamları bizi yalnız bırakmayacak. Biz üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Bu birlik beraberlik atmosferi içinde elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok güzel bir maç izlettirmeye çalışacağız. Maçın gelirleri de Mehmetçik'e bağışlanıyor. Bu da bizim için çok değerli. İnşallah güzel bir akşam bizleri bekliyor."

Okan Buruk, rövanş maçının seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "İkinci maçın seyircisiz oynanması bizim için tabii ki bir avantaj olacak ama futbol sahada oynanıyor. 11'e 11 oynanan bir oyun. Seyirci bazen olumlu bazen olumsuz olur. Ama deplasmanda rakip takımın seyircisinden yoksun olmasını, ilk maçı da iyi geçirirsek bir avantaja çevirmeye çalışacağız."cevabını verdi.

Aleksic: "Hedefimiz bir üst tura kalmak"

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, hedeflerinin çeyrek finale kalmak olduğunu söyledi.

İki ayaklı bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirten Aleksic, şunları ifade etti:

"Bizim için çok önemli bir maç. Son zamanlarda peş peşe maçlarımızı kazandık ve çok güzel bir havamız var. Öz güvenimiz tam. Ne kadar büyük bir maç olacağını biliyoruz. Yarınki maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Hedefimiz bir üst tura kalmak. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yaptığımız analizlerde gördüğümüz kadarıyla öne çıkan bireysel bir oyuncu yok, bir takım oyunu var. Çok mücadele eden ve koşan bir takım. Bence burada onların ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Maçın başından sonuna kadar çok mücadele ediyorlar. İki ayaklı bir maç ve bu nedenle büyük bir konsantrasyonla sahada olmalıyız."

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Kaynak: AA

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