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Medipol Başakşehir, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 15. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

15.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:22
Medipol Başakşehir, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 15. haftasında yarın 'u ağırlayacak Medipol , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi.

Antrenmanın, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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