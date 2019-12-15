Medipol Başakşehir, Konyaspor maçına hazır
Süper Lig'in 15. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 15. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi.
Antrenmanın, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.