Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

02.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:40
Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, iki grup halinde dar alanda paslaşma ve top kapma çalışması yaptı. İdman taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Yapılan tetkik ve kontroller sonucunda Leo Duarte ve Fredrik Gulbrandsen'in yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan tedavilerine ise başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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