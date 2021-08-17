Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Nacer Chadli antrenmanın bir bölümünde takım ile birlikte çalışmalarda yer alırken, Enzo Crivelli fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan