Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak - Haberler
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Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak

Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Milli oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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