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Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi.

20.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:52
Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

Ziraat Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol kafilesi, Kırklareli'ne geldi. Kulüp otobüsüyle Kırklareli'ne gelen Medipol Başakşehirli futbolcular, otele yerleşti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş maçının oynanacağı Kırklareli'ne geldi. Karayoluyla kente gelen Medipol Başakşehir kafilesi, kalacakları otele yerleşti. Medipol Başakşehirli futbolcular, maç saatini beklemeye geçti.

Müsabaka yarın saat 14.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Takım otobüsünün gelişiFutbolcu ve teknik heyetin inmesi

Futbolcuların otele girişi


Kaynak: DHA
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