Başakşehir, Kerim Frei ile yolları ayırdı
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Başakşehir, Kerim Frei ile yolları ayırdı

18.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:01
Başakşehir, Kerim Frei ile yolları ayırdı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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