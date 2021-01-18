Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

18.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:52
Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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