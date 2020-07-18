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Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
18.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:11

Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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