Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında Filistin unutulmadı

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada unutulmadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda batı tribününe "We are with you 90 minutes, with Quds forever (Seninle 90 dakika, Kudüs ile sonsuza dek birlikteyiz)" pankartı açıldı.

Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Kocaman, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de yer alan Rafael, Edin Visca, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Tolga Ciğerci'nin yerine Leonardo Duarte, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar ve Ömer Ali Şahiner'i sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Mert Günok, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Nacer Chadli 11'iyle sahaya çıktı.

Hafif sakatlıkları bulunan Edin Visca, Mehmet Topal, Rafael ile tedavileri süren Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck, Fredrik Gulbrandsen ve Giuliano kadroda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever