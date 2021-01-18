Medipol Başakşehir, Kayseri'ye gitti
18.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:30
Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Kayseri'ye gitti.
Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Kayseri'ye gitti.
Turuncu-lacivertli takım, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.
Kafilede sakatlıkları bulunan Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Boligoli yer almadı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılamayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan