Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa Maçındaki Müthiş Dönüşü Şampiyonluğa Yetmedi

Spor Toto Süper ligin son haftasında Medipol Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve sezonu galibiyetle kapattı.

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa Maçındaki Müthiş Dönüşü Şampiyonluğa Yetmedi

Spor Toto Süper Ligde 34. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Medipol Başakşehir ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanan karşılaşmada Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

2-0 GERİYE DÜŞTÜLER

Kasımpaşa Mbaye Diagne'nin 6 ve 27. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçerken, 30. dakikada Visca skoru 2-1'e getidi. Emmanuel Adebayor, 36'da skoru eşitledi. Togolu golcü 61. dakikada takımını üstünlüğe taşıdı.

BAŞAKŞEHİR, AVERAJ İLE FENERBAHÇE'NİN GERİSİNDE KALDI

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 72 yaparken averajla Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı ve ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı

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