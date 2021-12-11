Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 1 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli takımın, ligin 15. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendikleri maçta ilk 11'de yer alan Danijel Aleksic'in yerine Deniz Türüç, ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Junior Caiçara, Fredrik Gulbrandsen ve Ravil Tagir kadroya dahil edilmedi.

Karşılaşmadan önce vefat eden MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanlarından Cemal Aydın için saygı duruşunda bulunuldu.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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