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Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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