Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

25.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:30
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan ve futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunuyla sürdü. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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