Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın sözleşmesi yenilendi.
Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın sözleşmesi yenilendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Caiçara'nın gelecek yıl bitecek kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
Almanya ekibi Schalke 04'ten 2017'de transfer edilen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 9 maçta forma giyebilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan