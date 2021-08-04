Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın sözleşmesi yenilendi.

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın sözleşmesi yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Caiçara'nın gelecek yıl bitecek kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Almanya ekibi Schalke 04'ten 2017'de transfer edilen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 9 maçta forma giyebilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Gülben Ergen Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:19:54. #1.16#

title