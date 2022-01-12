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Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Müsabakanın yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından dün bu maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

 Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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