Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ve sakatlıkları nedeniye bugün kadoda yer alamayan Leonardo Duarte ile Fredrik Gulbrandsen'in yerine Deniz Türüç ve Ömer Ali Şahiner'i sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip Konyaspor karşısında, Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli 11'iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de cezalı Rafael ile sakatlıkları bulunan Fredrik Gulbrandsen, Leonardo Duarte, Nacer Chadli, Edin Visca, Junior Caiçara ve Bolingoli kadroda yer almadı.

Kocaman ve Ömer Ali Şahiner eski takımlarına karşı sahaya çıktı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve devre arasında kadroya katılan Ömer Ali Şahiner, eski takımları İttifak Holding Konyaspor'a karşı mücadele etti.

Aykut Kocaman iki farkı dönemde 5 sezon görev aldığı yeşil-beyazlı ekipte son olarak 2019-2020 sezonunda çalışmıştı.

Ömer Ali Şahiner de 2012-2013 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı formayı giyiyordu.

Mehmet Topal doğum gününde sahada

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, doğum gününde sahaya çıktı.

İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sahada yer alan 3 Mart 1986 doğumlu Topal, 36 yaşına girdi.

Medipol Başakşehir'den Yeşilay'a destek

Turuncu-lacivertli ekip karşılaşma öncesi seremoniye, Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay maskeleriyle çıktı.

İstanbul ekibi, taktıkları maskelerle Yeşilay'a destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever