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Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:22
Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

Medipol , Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için bugün Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA
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