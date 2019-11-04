Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit...
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
04.11.2019 12:22
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA