Medipol Başakşehir'in Yeni Transferi Clichy İmzaladı

Geçtiğimiz sezonu 2. Sırada tamamlayarak Şampiyonlar Lig'inde ön eleme şansını elde eden Başakşehir Futbol Kulübü transfelerine devam diyor. Başakşehir, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile sözleşmesi biten Fransız sol bek Clichy ile sözleşme imzaladı.



İmza töreninde ilk sözü alan Başkan Göksel Gümüşdağ bu yılı yakaladıkları başarıları aratmayacak bir takım oluşturmak istediklerini söyledi ve sözü yeni transfer Clichy'e bıraktı.



İSTANBUL, TÜM DÜNYANIN TATİLE GELDİĞİ MUHTEŞEM BİR ŞEHİR



Öncelikle İstanbul ile ilgili düşünceleri sorulan Clichy: "Burada olduğum için mutluyum. Fransızım ve Fransızlar, Türkiye'ye tatil için çok gelirler. İstanbul, dünyanın bildiği harika bir şehir. İstanbul'da bir insanın aradığı her şey var. 14 yıl İngiltere'de oynadım. Radikal bir karar aldım. Ailem var, 5 yaşında kızım var, okulu var. Ailemle konuştum, büyük bir macera. 3 yıllık sözleşme imzaladım, umarım 3 yıldan daha fazla süre İstanbul'da kalırım" diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR MİNİ MANCHESTER CİTY"



Başakşehir ile Manchestet City'i birbirine benzeten Fransız sol bek oyuncusu "Futbolda bir gün zirvedesinizdir, bir diptesinizdir. Başakşehir'in geçen sene son anda ligi ve kupayı kaçırdığını biliyorum. Başakşehir yeni bir kulüp ve gün geçtikçe büyüyor. İngiltere'de kupalar kazandım, yanımda Henry, Viera gibi oyuncular vardı. Kazanmak için çok çalışmak lazım. Başakşehir yöneticileri ile görüşürken "Evet doğru kulüp" dedim ve bana bu hissi verdiler. Manchester City de büyüyen bir takımdı. Başakşehir'i mini bir Manchester City olarak görüyorum. Burada bunu sağlayabilecek her şey var. Kulüp gördüğüm kadarıyla iyi ve isimli oyuncuları getiriyor. Kesin olarak sizlere hangi kupaları alacağımızı söyleyemeyeceğim. Ancak sezonu en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



"BAŞAKŞEHİR, BANA DOĞRU KULÜPLE GÖRÜŞTÜĞÜM HİSSİNİ VERDİ"



Türkiye'de başka takımlardan da teklifler aldığını söyleyen Clichy ""Bazı teklifler aldım. Fenerbahçe benimle ilgilendi. Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray kadar resmi ve somut bir şey olmadı. Başakşehir ile de görüşüyordum. Galatasaray'dan bir kişi benimle görüşmeye geldi, Başakşehir'in ise yöneticileri geldi. Bu benim için basit bir karar oldu. Başakşehir, beni ne kadar istediğini gösterdi. Başakşehir bir proje takımı ve her geçen yıl büyüyor. Aynı Manchester City gibi. Dediğim gibi kolay oldu, bir ailem olduğu için onlarla ve menajerimle de görüşmem gerekiyordu" dedi.



