Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

 Son Dakika: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Son Dakika: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

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Haber: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu - Haberler Spor
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