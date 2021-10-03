Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.