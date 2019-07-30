Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Çekya'nın Viktoria Plzen...

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Çekya'nın Viktoria Plzen takımını eleyen Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Çekya'nın Viktoria Plzen...

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Çekya'nın Viktoria Plzen takımını eleyen Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Kaynak: AA
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