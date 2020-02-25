Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile...
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
25.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:18
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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