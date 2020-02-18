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Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile...

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

18.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:25
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile...

Medipol 'in, UEFA Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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