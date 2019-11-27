Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma İstanbul'a geldi
UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma Türkiye'ye geldi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma Türkiye'ye geldi.
Özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanı terminalinden çıkış yaptı.
Havalimanı çalışanları ile yolcular özellikle Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e yoğun ilgi gösterdi.
Roma kafilesi, özel otobüsle havalimanından ayrıldı.
Haber Videosu: Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma İstanbul'a geldi