Medipol Başakşehir'in Slovenya Kampı Başladı

KRANJSKA Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da başladığı kampın ilk gününde tek antrenman yaptı.



Kranjska Gora kasabasına öğle saatlerinde gelen ve kampa giren turuncu-lacivertliler, akşam antrenmanıyla Slovenya'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.



Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antremanda, yeni transfer Gael Clichy de yer aldı ve ilk kez takımla çalıştı.



İzinli olan ve takımla Slovenya'ya gelmeyen Togolu golcü Emmanuel Adebayor ise yarın Slovenya'ya gelerek, çalışmalara başlayacak.



Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla yaptığı kısa konuşma ile başlayan idman, ısınma hareketleri ve istasyon çalışması ile devam etti. Son yarım saati yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenman, top kapma çalışması ile sona erdi.