Medipol Başakşehir'in Rakipleri Galip

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Almanya ekibi Hoffenheim ve Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad haftayı kazanarak kapattı.



Almanya Bundesliga 3. hafta mücadelesinde dünya devi Bayern Münih'i ağırlayan Hoffenheim, Rhein Neckar Arena'da oynanan mücadeleyi 27. ve 51. dakikalarda Mark Uth'un kaydettiği gollerle 2-0 kazandı. Bu skorla birlikte Hoffenheim puanını 7'ye çıkartırken, Bayern Münih 6 puanda kaldı.



Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in gruptaki bir diğer rakibi Ludogorets Razgrad ise, Bulgaristan Ligi 8. hafta mücadelesinde Slavia Sofya'yı deplasmanda 4-0'la geçti.



Ludogorets'in gollerini Claudiu Keserü (2), Vura ve Juninho Quixada kaydetti.



Razgrad ekibi bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, ev sahibi Slavia Sofya 5 puanda kaldı. - İstanbul