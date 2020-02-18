Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting'in teknik direktöründen iddialı açıklamalar

18.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:26

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Portekiz'in Sporting takımının teknik direktörü "Silas" lakaplı Jorge Manuel Rebelo Fernandes, "Avrupa Ligi'nde güçlüyüz ve hiçbir takıma şans vermedik. Sahamızda favoriyiz." dedi.

Medipol Başakşehir ile 20 Şubat Perşembe günü iç sahada oynayacakları turun ilk maçıyla ilgili kulübün resmi televizyonuna konuşan Silas, Avrupa Ligi'nde bu sezon sahalarında oynadıkları tüm maçları kazandıklarını ve bunun şaşırtıcı olmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Ligi'nin bundan sonraki aşamalarında direkt eleme oynayacaklarından deplasmanda atılacak gole çok daha fazla dikkat edeceklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Evimizde kazanmak istiyoruz ama kontratak sorunu yaşamamak için hücuma çıkarken daha sabırlı olmalıyız." diye ekledi.

"Kazanabileceğimize ikna olduk." diyen Silas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başakşehir çok deneyimli oyunculara sahip ve hücumda çok iyiler. Dikkatli olmalıyız. Basit top kayıpları yapmamamız gerek. Son 32'deki en güçlü takımlardan biri olmasa da çok güçlü ve çok yönlü bir takım. Bu maçı kazanarak deplasmandaki ikinci maça gidebiliriz. Gol yemememiz önemli."

Portekiz basınına göre Sporting, teknik direktör arayışında

Portekiz basını, Sporting kulüp yönetiminin, Silas'ın performansından memnun olmadığını ve sezon sonunu beklemeden teknik direktör değiştirebileceğini iddia etti.

Sporting, 21. haftası geride kalan Portekiz liginde 54 puanla lider olan Benfica'nın 18 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA