Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi

01.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:22

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de ağırladığı Aalborg'u 3-2 yendi.

Kopenhag, Danimarka futbol liginin 23. haftasında Aalborg'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 55 ve 64. dakikalarda Michael Santos, 57. dakikada Pep Biel'in golleriyle durumu 3-0 yaptı.

Aalborg, 72. dakikada Lucas Andersen ve 77. dakikada Zeca'nın kendi kalesine attığı gollerle umutlansa da Kopenhag mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Aalborg ise 34 puanla 6. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA