Haberler » Spor » Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi - Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de ağırladığı Aalborg'u 3-2 yendi.

01.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:22
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi

Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi , Süper Lig'de ağırladığı Aalborg'u 3-2 yendi.

Kopenhag, Danimarka futbol liginin 23. haftasında Aalborg'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 55 ve 64. dakikalarda Michael Santos, 57. dakikada Pep Biel'in golleriyle durumu 3-0 yaptı.

Aalborg, 72. dakikada Lucas Andersen ve 77. dakikada Zeca'nın kendi kalesine attığı gollerle umutlansa da Kopenhag mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Aalborg ise 34 puanla 6. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler