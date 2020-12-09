Medipol Başakşehir'in, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ilk gün maçları, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması hariç tamamlandı. Karşılaşma esnasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonrasında Medipol Başakşehir futbol kulübü maçtan çekilme kararı alarak stattan ayrıldı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA'ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı