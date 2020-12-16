Medipol Başakşehir'in kupada rakibi Turgutluspor
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Medipol Başakşehir'in kupada rakibi Turgutluspor

16.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:30
Medipol Başakşehir'in kupada rakibi Turgutluspor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.

Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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